KWKR doradzała wspólnikom spółki Addepto w sprzedaży akcji spółki na rzecz KMS Technology

W ramach świadczonych usług KWKR doradzało przy kompleksowym przygotowaniu i realizacji transakcji. Dzięki efektywnej współpracy zespołu, udało nam się przeprowadzić proces w sposób sprawny i bezpieczny dla naszego klienta, co przyczyniło się do pomyślnego zamknięcia transakcji.

Transakcję poprowadziła partner Paulina Opiełka i senior associate Aleksander Bobrowski. W zespole pracowali również associate Kamil Stengert (corporate) oraz associate Weronika Szachniewicz (prawo własności intelektualnej).

Kupującego reprezentowały kancelarie Dentons oraz Choate, Hall & Stewart LLP.

Jednym ze wspólników spółki był Grape Up, który zainwestował w Addepto prawie pięć lat temu. W tym czasie, również przy udziale ekspertów KWKR, firma ściśle współpracowała z zespołem Addepto, pomagając budować struktury organizacyjne, skalować produkty i usługi oraz zdobywać klientów korporacyjnych.

Dla Grape Up transakcja ta oznacza nowy rozdział. Firma nadal poszerza swoje możliwości w obszarze AI i wiedzę branżową w sektorach motoryzacyjnym, produkcyjnym, finansowym i lotniczym, aktywnie poszukując także nowych możliwości inwestycyjnych w firmy produkujące produkty technologiczne – szczególnie w obszarach takich jak cyberbezpieczeństwo i medtech.

Kancelaria KWKR po raz kolejny potwierdziła swoje kompetencje w skutecznym wspieraniu transakcji inwestycyjnych w sektorze technologicznym, przyczyniając się do rozwoju ekosystemu innowacyjnych firm na polskim rynku.