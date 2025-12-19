KWKR doradzała wspólnikom spółki Addepto w sprzedaży akcji spółki na rzecz KMS Technology
Kancelaria KWKR miała przyjemność doradzać wszystkim wspólnikom spółki Addepto w procesie sprzedaży akcji spółki na rzecz KMS Technology, wspieranej przez fundusz private equity Sunstone Partners. Transakcja stanowi istotny kamień milowy, kończący niemal pięcioletni okres intensywnej współpracy i inwestycji.
2025-12-19, 13:24

W ramach świadczonych usług KWKR doradzało przy kompleksowym przygotowaniu i realizacji transakcji. Dzięki efektywnej współpracy zespołu, udało nam się przeprowadzić proces w sposób sprawny i bezpieczny dla naszego klienta, co przyczyniło się do pomyślnego zamknięcia transakcji.

Transakcję poprowadziła partner Paulina Opiełka i senior associate Aleksander Bobrowski. W zespole pracowali również associate Kamil Stengert (corporate) oraz associate Weronika Szachniewicz (prawo własności intelektualnej).

Kupującego reprezentowały kancelarie Dentons oraz Choate, Hall & Stewart LLP.

Jednym ze wspólników spółki był Grape Up, który zainwestował w Addepto prawie pięć lat temu. W tym czasie, również przy udziale ekspertów KWKR, firma ściśle współpracowała z zespołem Addepto, pomagając budować struktury organizacyjne, skalować produkty i usługi oraz zdobywać klientów korporacyjnych.

Dla Grape Up transakcja ta oznacza nowy rozdział. Firma nadal poszerza swoje możliwości w obszarze AI i wiedzę branżową w sektorach motoryzacyjnym, produkcyjnym, finansowym i lotniczym, aktywnie poszukując także nowych możliwości inwestycyjnych w firmy produkujące produkty technologiczne – szczególnie w obszarach takich jak cyberbezpieczeństwo i medtech.

Kancelaria KWKR po raz kolejny potwierdziła swoje kompetencje w skutecznym wspieraniu transakcji inwestycyjnych w sektorze technologicznym, przyczyniając się do rozwoju ekosystemu innowacyjnych firm na polskim rynku.

KONTAKT / AUTOR
Bogdan Setlak
Specjalista ds. marketingu
KWKR Konieczny Wierzbicki i Partnerzy S.K.A.
+48504034729
POBIERZ JAKO WORD
Pobierz .docx
KWKR Konieczny Wierzbicki i Partnerzy S.K.A
Biuro prasowe dostarcza WhitePress
Copyright © 2015-2025.  Dla dziennikarzy
Strona, którą przeglądasz jest dedykowaną podstroną serwisu biuroprasowe.pl, administrowaną w zakresie umieszczanych na niej treści przez danego użytkownika usługi Wirtualnego biura prasowego, oferowanej przez WhitePress sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku–Białej.

WhitePress sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za treści oraz odesłania do innych stron internetowych zamieszczone na podstronach serwisu przez użytkowników Wirtualnego biura prasowego lub zaciągane bezpośrednio z innych serwisów, zgodnie z wybranymi przez tych użytkowników ustawieniami.

W przypadku naruszenia przez takie treści przepisów prawa, dóbr osobistych osób trzecich lub innych powszechnie uznanych norm, podmiotem wyłącznie odpowiedzialnym za naruszenie jest dany użytkownik usługi, który zamieścił przedmiotową treść na dedykowanej podstronie serwisu.