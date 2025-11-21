KWKR doradzała Radix Ventures w inwestycji w Proteine Resources

W ramach świadczonych usług KWKR doradzało przy kompleksowym badaniu due diligence spółki oraz opracowaniu i negocjacjach umowy inwestycyjnej. Dzięki współpracy pomiędzy zespołami, udało nam się zoptymalizować proces inwestycyjny, co przyczyniło się do zbudowania solidnych relacji biznesowych pomiędzy Radix Ventures a Proteine Resources.

Transakcję poprowadziła partner Paulina Opiełka i senior associate Aleksander Bobrowski. Nad badaniem due diligence dodatkowo pracowali associates Dominik Korybalski i Katarzyna Mikosz (coporate), managing associate Bartosz Łabęcki i associate Weronika Szachniewicz (IP), associate Kamila Kasprzyk (real estate) i associate Anna Bartosiak (compliance). W procesie inwestycyjnym współpracowaliśmy z kancelarią CK Legal. Serdecznie dziękujemy za owocną współpracę.

Warto podkreślić, że jest to kolejna inwestycja Radix Ventures realizowana przy wsparciu KWKR. W tym roku wspieraliśmy fundusz również w inwestycji w łotewską spółkę Naco Technologies, specjalizującą się w rozwoju technologii wodorowych, a także w polską spółkę Fresh Inset, lidera w innowacyjnych rozwiązaniach CleanTech.

Spółka Proteine Resources to polski innowator w dziedzinie biotechnologii, który stworzył patentowane składniki EntoPro™, znacząco transformujące rynek pasz dla zwierząt domowych. Rozwiązanie wyróżnia się połączeniem napędzanej sztuczną inteligencją autonomicznej produkcji, zaawansowanych innowacji biotechnologicznych oraz modelu gospodarki cyrkularnej, zamieniającego uboczne produkty rolnicze w składniki o wysokiej wartości.

Kancelaria KWKR ponownie potwierdziła swoje kompetencje w skutecznym wspieraniu międzynarodowych projektów inwestycyjnych, przyczyniając się do rozwoju innowacyjnych i zrównoważonych technologii na polskim i europejskim rynku.