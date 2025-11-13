KWKR doradzała Digital Ocean Ventures Starter i 24Ventures przy wspólnej inwestycji w spółkę Muzaic

Pozyskane środki zostaną przeznaczone na dalszy rozwój technologii, rozszerzenie obecności na nowych platformach kreatywnych oraz wzmocnienie zespołu. Zespół KWKR dostarczył kompleksowe wsparcie prawne od przeprowadzenia due diligence, przez przygotowanie umowy inwestycyjnej, po finalne negocjacje.

Nad transakcją z ramienia KWKR czuwali eksperci w składzie: partner Paulina Opiełka (corporate), senior associate Paweł Machowski (corporate), associates Dominik Korybalski (corporate), Anna Bartosiak (compliance) oraz Joanna Kik (TMT).

Spółka i założyciele byli reprezentowani przez kancelarię GSW Szalc i Wspólnicy, w ramach której projekt koordynowała mec. Maria Janicka.

Muzaic rozwiązuje główny problem twórców treści wideo – dostęp do legalnej muzyki, która rzeczywiście pasuje do ich projektów. Platforma generuje oryginalne ścieżki dźwiękowe w kilka sekund, dopasowane do stylu i nastroju materiału. Unikalność rozwiązania polega na wykorzystaniu modeli AI trenowanych wyłącznie na własnej muzyce spółki, co zapewnia pełną legalność utworów. W ciągu kilku miesięcy od uruchomienia jako wtyczka w Canva, Muzaic zdobył ponad 250 tysięcy aktywnych użytkowników miesięcznie i obecnie rozszerza swoją obecność na kolejne platformy, m.in. Adobe Express, Premiere i Final Cut.

Transakcja stanowi trzecią inwestycję funduszu Digital Ocean Ventures Starter w obszarze rozwiązań sztucznej inteligencji, obsługiwaną przez KWKR, po wcześniejszym wsparciu spółek Flathub (projekt Gaius-Lex) oraz 1Security. Wszystkie inwestycje wpisują się w strategię funduszu wspierania innowacyjnych polskich startupów rozwijających rozwiązania AI dla różnych sektorów gospodarki.

Cieszymy się, że nasz zespół mógł po raz kolejny wesprzeć projekt wykorzystujący sztuczną inteligencję w innowacyjny sposób. Jesteśmy przekonani, że Muzaic przyczyni się do demokratyzacji dostępu do profesjonalnej oprawy muzycznej i otworzy nowe możliwości dla twórców treści na całym świecie.