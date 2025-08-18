KWKR doradzała Digital Ocean Ventures Starter przy inwestycji w spółkę 1Security
Kancelaria KWKR doradzała funduszowi Digital Ocean Ventures Starter przy kolejnej transakcji inwestycyjnej, tym razem w spółkę 1Security, która rozwija platformę zabezpieczającą środowiska współpracy Microsoft 365 w kontekście wdrażania narzędzi sztucznej inteligencji.
2025-08-18, 16:46

Pozyskane środki zostaną przeznaczone na stworzenie i komercjalizację platformy służącej do zabezpieczania środowisk Microsoft 365 przed ryzykiem wycieku danych podczas wdrażania rozwiązań sztucznej inteligencji.

Zespół KWKR dostarczył kompleksowe wsparcie prawne od badania due diligence, przez stworzenie projektu umowy, po finalne negocjacje.

Nad transakcją z ramienia KWKR pracowało: senior associate Paweł Machowski (corporate), associates Dominik Korybalski (corporate), Kamil Stengert (corporate), Anna Bartosiak (compliance) oraz Joanna Kik (TMT).

1Security rozwiązuje krytyczny problem ery AI – bałagan w uprawnieniach w Microsoft 365. Platforma buduje inteligentną warstwę bezpieczeństwa, która zapewnia pełną mapę uprawnień w czasie rzeczywistym, automatyczną korektę dostępów oraz wykrywanie wrażliwych danych przez AI. Rozwiązanie chroni organizacje przed nadmiernym dostępem narzędzi sztucznej inteligencji, takich jak Copilot, do wrażliwych danych korporacyjnych.

Kancelaria współpracowała z doradcą prawnym spółki i założycieli – kancelarią LLW oraz radcą prawnym Jędrzejem Szymczykiem.

Transakcja stanowi drugą inwestycję funduszu Digital Ocean Ventures Starter po wcześniejszym wsparciu spółki Flathub prowadzącej projekt Gaius-Lex. Obie inwestycje wpisują się w strategię funduszu wspierania innowacyjnych polskich startupów rozwijających rozwiązania AI dla różnych sektorów gospodarki.

