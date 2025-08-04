KWKR doradzała funduszowi Digital Ocean Ventures Starter przy pierwszej inwestycji w projekt Gaius-Lex
Zespół kancelarii KWKR doradzał funduszowi DOV Starter (Digital Ocean Ventures Starter), w ramach jego pierwszej inwestycji wspieranej ze środków Funduszy Europejskich dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG), przy objęciu udziałów w spółce Flathub sp. z o.o., realizującej projekt Gaius-LEX – narzędzie AI wspierające pracę prawników i kancelarii.
2025-08-04, 14:44

Wartość transakcji wyniosła 1,85 mln zł. Koinwestorem w rundzie został anioł biznesu Władysław Mużyliwski (Vladyslav Muzhylivskyi). Pozyskane środki zostaną przeznaczone na rozwój narzędzia Gaius-LEX w Polsce i za granicą.

Zespół KWKR kompleksowo wspierał fundusz na każdym etapie transakcji – od analizy prawnej, przez przygotowanie i negocjowanie dokumentacji inwestycyjnej, aż po zamknięcie transakcji. Projekt wymagał wieloetapowej współpracy z zespołem inwestycyjnym DOV oraz founderami spółki, a także koordynacji z doradcami prawnymi reprezentującymi Flathub. Projekt wymagał również ścisłej współpracy między zespołami wewnątrz KWKR oraz dogłębnej analizy specyfiki branży legaltech, w tym regulacji dotyczących wykorzystania sztucznej inteligencji w sektorze prawniczym.

W skład zespołu KWKR zaangażowanego w transakcję weszli eksperci z zespołu corporate: partner Paulina Opiełka, senior associate Paweł Machowski, associates Katarzyna Mikosz, Dominik Korybalski i Kamil Stengert, a także junior associates Sandra Murdzek i Maciej Ziemiański (wszyscy z zespołu corporate). Projekt wspierali również associate Anna Bartosiak (compliance), associate Joanna Kik (TMT) oraz Milena Taciuch, praktykantka w zespole prawa korporacyjnego.

Doradcą prawnym founderów i spółki Flathub była kancelaria The Heart Legal.

Transakcja stanowi pierwszą inwestycję funduszu DOV Starter i wpisuje się w globalny trend inwestycji w rozwiązania AI dla branży prawniczej. Jak informują sami zainteresowani, według prognoz, rynek ten wzrośnie z 1,4 do 3,9 miliarda USD do 2030 roku.

Gaius-Lex wyróżnia się na rynku legaltech tym, że zamiast opierać się na wielkich modelach językowych działających w chmurze, korzysta z lekkich, lokalnych modeli sLLM, które można uruchomić bezpośrednio u klienta. Takie podejście znacząco zwiększa bezpieczeństwo danych, eliminując konieczność przesyłania wrażliwych informacji prawnych do zewnętrznych systemów.

KONTAKT / AUTOR
Bogdan Setlak
Specjalista ds. marketingu
KWKR Konieczny Wierzbicki i Partnerzy S.K.A.
+48504034729
POBIERZ JAKO WORD
Pobierz .docx
KWKR Konieczny Wierzbicki i Partnerzy S.K.A
Biuro prasowe dostarcza WhitePress
Copyright © 2015-2025.  Dla dziennikarzy
Strona, którą przeglądasz jest dedykowaną podstroną serwisu biuroprasowe.pl, administrowaną w zakresie umieszczanych na niej treści przez danego użytkownika usługi Wirtualnego biura prasowego, oferowanej przez WhitePress sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku–Białej.

WhitePress sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za treści oraz odesłania do innych stron internetowych zamieszczone na podstronach serwisu przez użytkowników Wirtualnego biura prasowego lub zaciągane bezpośrednio z innych serwisów, zgodnie z wybranymi przez tych użytkowników ustawieniami.

W przypadku naruszenia przez takie treści przepisów prawa, dóbr osobistych osób trzecich lub innych powszechnie uznanych norm, podmiotem wyłącznie odpowiedzialnym za naruszenie jest dany użytkownik usługi, który zamieścił przedmiotową treść na dedykowanej podstronie serwisu.