KWKR doradzała funduszowi Digital Ocean Ventures Starter przy pierwszej inwestycji w projekt Gaius-Lex

Wartość transakcji wyniosła 1,85 mln zł. Koinwestorem w rundzie został anioł biznesu Władysław Mużyliwski (Vladyslav Muzhylivskyi). Pozyskane środki zostaną przeznaczone na rozwój narzędzia Gaius-LEX w Polsce i za granicą.

Zespół KWKR kompleksowo wspierał fundusz na każdym etapie transakcji – od analizy prawnej, przez przygotowanie i negocjowanie dokumentacji inwestycyjnej, aż po zamknięcie transakcji. Projekt wymagał wieloetapowej współpracy z zespołem inwestycyjnym DOV oraz founderami spółki, a także koordynacji z doradcami prawnymi reprezentującymi Flathub. Projekt wymagał również ścisłej współpracy między zespołami wewnątrz KWKR oraz dogłębnej analizy specyfiki branży legaltech, w tym regulacji dotyczących wykorzystania sztucznej inteligencji w sektorze prawniczym.

W skład zespołu KWKR zaangażowanego w transakcję weszli eksperci z zespołu corporate: partner Paulina Opiełka, senior associate Paweł Machowski, associates Katarzyna Mikosz, Dominik Korybalski i Kamil Stengert, a także junior associates Sandra Murdzek i Maciej Ziemiański (wszyscy z zespołu corporate). Projekt wspierali również associate Anna Bartosiak (compliance), associate Joanna Kik (TMT) oraz Milena Taciuch, praktykantka w zespole prawa korporacyjnego.

Doradcą prawnym founderów i spółki Flathub była kancelaria The Heart Legal.

Transakcja stanowi pierwszą inwestycję funduszu DOV Starter i wpisuje się w globalny trend inwestycji w rozwiązania AI dla branży prawniczej. Jak informują sami zainteresowani, według prognoz, rynek ten wzrośnie z 1,4 do 3,9 miliarda USD do 2030 roku.

Gaius-Lex wyróżnia się na rynku legaltech tym, że zamiast opierać się na wielkich modelach językowych działających w chmurze, korzysta z lekkich, lokalnych modeli sLLM, które można uruchomić bezpośrednio u klienta. Takie podejście znacząco zwiększa bezpieczeństwo danych, eliminując konieczność przesyłania wrażliwych informacji prawnych do zewnętrznych systemów.