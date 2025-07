KWKR prezentuje nową identyfikację wizualną

Kancelaria prawna KWKR ogłasza wdrożenie kompleksowej strategii rebrandingu, która obejmuje nową identyfikację wizualną, odświeżone pozycjonowanie oraz nowoczesne podejście do komunikacji z klientami biznesowymi.

Po kilku miesiącach intensywnych prac nad nową strategią marki, KWKR przedstawia się w nowej odsłonie. Zmiany dotyczą nie tylko wyglądu, ale przede wszystkim sposobu, w jaki kancelaria komunikuje swoją wartość i buduje relacje z klientami.

Strategiczne wsparcie zamiast klasycznego doradztwa prawnego

Centrum nowej strategii stanowi hasło Behind Your Growth, które odzwierciedla rolę KWKR jako partnera strategicznego dla rozwijających się firm. Kancelaria podkreśla siłę kompleksowego wsparcia biznesowego.

– Rebranding to symbol eksponujący naszą odpowiedź na potrzeby rynku – wyjaśnia Michał Konieczny, partner zarządzający KWKR. – Klienci niezmiennie potrzebują prawników, którzy rozumieją biznes i potrafią myśleć strategicznie. Nasze nowe pozycjonowanie w pełni oddaje to, kim jesteśmy od dawna – partnerami, którzy wspierają w osiąganiu sukcesów naszych klientów – dodaje.

Rebranding jako symbol podejścia do relacji zklientem

Decyzja o rebrandingu była rezultatem długoterminowego planowania i analizy rynku. – Zauważyliśmy, że nasz dotychczasowy sposób komunikacji nie odzwierciedla w pełni stadium rozwoju firmy, jako dojrzałej samodzielnej organizacji – mówi Marcin Wierzbicki, partner zarządzający KWKR. – Ponadto, przeprowadziliśmy gruntowną analizę potrzeb klientów i trendów rynkowych, co pozwoliło nam zdefiniować nowe kierunki rozwoju.

Istotnym elementem procesu był wybór odpowiedniego partnera do realizacji projektu. – Szukaliśmy agencji, która zrozumie specyfikę branży, ale jednocześnie wniesie świeże spojrzenie z zewnątrz – komentuje Bogdan Setlak, koordynujący działania marketingowe i komunikacyjne w KWKR. Po szerokiej analizie rynku i spotkaniach z wieloma agencjami, KWKR zdecydowało się na współpracę z krakowską agencją Hand Made. – Proces był dla nas ogromnym wyzwaniem edukacyjnym. Po raz pierwszy realizowaliśmy tak kompleksowy projekt marketingowy, co wymagało od nas nowego podejścia do komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej – przyznaje.

Tożsamość wizualna jako wyraz strategii marki

– Uważamy, że kluczowe jest, aby doradztwo prawne było użyteczne dla klienta – podkreśla Michał Konieczny. – Naszą siłą jest doradztwo oparte na konkretach i wspieranie realnego rozwoju biznesu. Przedsiębiorcy oczekują od nas rozwiązań, nie tylko identyfikacji problemów. I właśnie tę ideę musiało odzwierciedlać nasze nowe logo i sposób komunikacji.

Efektem prac jest nowoczesny system identyfikacji wizualnej, którego centralnym elementem jest dynamiczne logo. Charakterystyczny kolor cyjan symbolizuje odwagę w podejmowaniu wyzwań i innowacyjne podejście do tradycyjnych usług prawnych.

– Logo musiało odzwierciedlać nasz charakter – solidność połączoną z nowoczesnością – wyjaśnia Marcin Wierzbicki. – Chcieliśmy, żeby klienci od pierwszego spojrzenia rozumieli, że mają do czynienia z kancelarią, która łączy wartości prawnicze z nowoczesnym myśleniem biznesowym.

Strona internetowa w kolejce, a ambicje sięgają dalej

W najbliższych dniach KWKR zaprezentuje również całkowicie przeprojektowaną stronę internetową, która będzie centralnym punktem nowej strategii digital. – Nie chcemy przytłoczyć naszych klientów nadmiarem nowości – podkreśla Marcin Wierzbicki. Pozwalamy im najpierw oswoić się z nowym logo, a następnie przedstawimy pełen zakres zmian. Ten rebranding to dopiero początek większej transformacji.

Partnerzy zarządzający wyrażają nadzieję, że nowa koncepcja marki stanie się inspiracją dla całej branży prawniczej. – Rynek nieustannie potrzebuje świeżego podejścia do komunikacji prawniczej. Mamy nadzieję, że nasz przykład pokaże, że można łączyć profesjonalizm z nowoczesnością – puentuje Michał Konieczny. – Mamy ambitne plany rozwoju, a nowa identyfikacja da nam narzędzia do ich realizacji. Chcemy, żeby KWKR stało się synonimem nowoczesnego, skutecznego doradztwa prawnego w Polsce i nie tylko.

KWKR to jedna z największych kancelarii prawnych w Krakowie. Obsługuje klientów z całej Polski oraz zagranicy, oferując kompleksowe usługi prawne dla przedsiębiorstw. Łączy wsparcie w wielu obszarach prawa z doradztwem biznesowym i strategicznym. Wielokrotnie nagradzana w prestiżowych rankingach prawniczych, m.in. Legal 500, Rzeczpospolita, Chambers and Partners, Forbes.